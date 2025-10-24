Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Auseinandersetzung zwischen Fangruppierungen in S-Bahn - Bundespolizei ermittelt wegen Landfriedensbruchs

Frankfurt am Main (ots)

In der Nacht zum Freitag (24. Oktober 2025) kam es in einer S-Bahn der Linie S8 am Haltepunkt Frankfurt-Niederrad zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Fußballfans.

Nach dem Europa-League-Spiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und HSK Zrinjski Mostar waren etwa 150 Anhänger des bosnischen Vereins auf dem Weg von Mainz nach Frankfurt. Die Fans befanden sich gegen 1:05 Uhr in der S8 in Richtung Frankfurt (Main) Hauptbahnhof.

Gegen 1:47 Uhr stürmte am Haltepunkt Frankfurt-Niederrad eine Gruppe von rund 50 schwarz gekleideten und teilweise vermummten Personen den Bahnsteig und anschließend die einfahrende S-Bahn. Ob es sich hierbei um Anhänger von Eintracht Frankfurt handelt, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen. Im Zug kam es zu einer kurzen, aber heftigen körperlichen Auseinandersetzung. Die Auseinandersetzung dauerte nach ersten Erkenntnissen etwa eine Minute. Anschließend flüchteten die Angreifer über die Gleise in Richtung Lyoner Straße.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Landes- und Bundespolizei befanden sich nur noch die Anhänger von HSK Zrinjski Mostar im Zug.

Insgesamt wurden zahlreiche Kräfte der Bundes- und Landespolizei eingesetzt. Die S-Bahn wurde unter Polizeibegleitung bis zum Frankfurter Hauptbahnhof weitergeführt, wo etwa 100 Anhänger von HSK Zrinjski Mostar von der Landespolizei aus dem Bahnhof begleitet wurden. Weitere Störungen blieben aus.

Videoaufzeichnungen des Haltepunkts Frankfurt-Niederrad sicherten den Tatablauf und werden derzeit ausgewertet.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs eingeleitet und arbeitet eng mit der Landespolizei Hessen sowie den zuständigen Staatsanwaltschaften zusammen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beteiligten Personen oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main unter der Telefonnummer 069 / 130145 1503 zu melden.

