BPOL-F: Mann verletzt Person mit Messer am Bahnhof Frankfurt (Main) Griesheim - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Am Abend des 6. Oktober 2025 kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten am Bahnhof Griesheim. Hierbei sollen ein Täter und seine Begleitperson zunächst versucht haben, verbal auf den Geschädigten einzuwirken, damit dieser keine weiteren Angaben gegenüber der Polizei tätige. Hintergrund dessen sei eine vorausgegangene gefährliche Körperverletzung mit einem Messer am Hauptbahnhof Frankfurt am Main.

Während der Gesprächsführung habe der Täter jedoch ein Messer aus dem Hosenbund gezogen und hiermit auf den Geschädigten eingewirkt. Anschließend flüchtete sowohl der Täter, als auch seine Begleitperson in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte erlitt durch die Einwirkung Verletzungen und wurde vor Ort ärztlich versorgt.

Die Fahndung nach dem unbekannten Täter und dessen Begleitperson besteht weiterhin. Hierbei soll es sich nach Angaben des Geschädigten um zwei männliche Personen im Alter von 25-30 Jahren, mit schwarzer Bekleidung und kurzen Haaren handeln. Zum Tatzeitpunkt sollen die Personen eine auffällige Camouflage Weste in grünen Farbtönen getragen haben.

Gegen den Täter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die genauen Hintergründe zur Tat sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen, welche zum oben genannten Sachverhalt oder den Personen sachdienliche Hinweise tätigen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 069/130 145 0 zu melden oder sich an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

