POL-FR: Freiburg - Fahrradbesitzer gesucht
Freiburg (ots)
Einsatzkräfte des Polizeireviers Freiburg-Süd haben am 03.01.2026 im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein mutmaßlich entwendetes Fahrrad sichergestellt.
Eine Strafanzeige des Besitzers wurde bislang nicht aufgegeben.
Es handelt sich um ein Haibike XDURO Alltrail 6.0. Der Neupreis lag im Jahr 2021 bei 6000EUR.
Der Eigentümer des Fahrrades kann sich beim Polizeirevier Freiburg-Süd melden0761/882-4421.
Weitere Fahrräder aus Freiburg, die bislang nicht zugeordnet werden konnten, finden sich hier: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freiburg-zuordnung-von-fahrraedern/
ts
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Spisla
Telefon: 0761 / 882 1015
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell