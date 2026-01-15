PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Fahrradbesitzer gesucht

POL-FR: Freiburg - Fahrradbesitzer gesucht
Freiburg (ots)

Einsatzkräfte des Polizeireviers Freiburg-Süd haben am 03.01.2026 im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein mutmaßlich entwendetes Fahrrad sichergestellt.

Eine Strafanzeige des Besitzers wurde bislang nicht aufgegeben.

Es handelt sich um ein Haibike XDURO Alltrail 6.0. Der Neupreis lag im Jahr 2021 bei 6000EUR.

Der Eigentümer des Fahrrades kann sich beim Polizeirevier Freiburg-Süd melden0761/882-4421.

Weitere Fahrräder aus Freiburg, die bislang nicht zugeordnet werden konnten, finden sich hier: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freiburg-zuordnung-von-fahrraedern/

ts

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren