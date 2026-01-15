Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach-Niederrimsingen: Fahrzeugbrand mit einem Schwerverletzten

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 14.01.2026, ging kurz vor 15:00 Uhr ein Notruf über ein brennendes Fahrzeug in der Industriestraße im Breisacher Ortsteil Niederrimsingen ein.

Beim Eintreffen der Polizei- und Rettungskräfte befand sich ein Camping-Fahrzeug unter einem Carport in Brand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe der Eigentümer des Fahrzeugs zuvor laut eigenen Angaben darin Essen zubereitet. Hierbei soll es aus bislang unbekannten Gründen zu einer Verpuffung gekommen sein. Der hieraus entstandene Brand versuchte der 56-jährige Eigentümer eigenständig zu löschen und verletzte sich dabei schwer. Der Mann musste durch einen Rettungshubschrauber in eine Tübinger Fachklinik geflogen werden.

Der Freiwilligen Feuerwehr war es zwischenzeitlich gelungen, das brennende Fahrzeug zu löschen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Breisach hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

