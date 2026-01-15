PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach-Niederrimsingen: Fahrzeugbrand mit einem Schwerverletzten

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 14.01.2026, ging kurz vor 15:00 Uhr ein Notruf über ein brennendes Fahrzeug in der Industriestraße im Breisacher Ortsteil Niederrimsingen ein.

Beim Eintreffen der Polizei- und Rettungskräfte befand sich ein Camping-Fahrzeug unter einem Carport in Brand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe der Eigentümer des Fahrzeugs zuvor laut eigenen Angaben darin Essen zubereitet. Hierbei soll es aus bislang unbekannten Gründen zu einer Verpuffung gekommen sein. Der hieraus entstandene Brand versuchte der 56-jährige Eigentümer eigenständig zu löschen und verletzte sich dabei schwer. Der Mann musste durch einen Rettungshubschrauber in eine Tübinger Fachklinik geflogen werden.

Der Freiwilligen Feuerwehr war es zwischenzeitlich gelungen, das brennende Fahrzeug zu löschen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Breisach hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  14.01.2026 – 16:21

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Brand eines leerstehenden Hauses

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 14.01.2026, gegen 01:45 Uhr wurde ein brennendes Haus in der Nähe des Chilbiplatzes in Waldshut gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf ungefähr 200.000 Euro geschätzt. Das Haus war zwar unbewohnt, allerdings gibt ...

    mehr
  14.01.2026 – 16:20

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Unfall auf Parkplatz mit 7 beschädigten Autos

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 13.01.2026, kam es auf dem Parkplatz am Sulzerring in Tiengen gegen 09:45 Uhr zu einem größeren Unfallgeschehen. Eine 68-jährge BMW-Fahrerin soll von der Bremse abgerutscht und auf das Gaspedal gekommen sein. Durch die ungewollte Beschleunigung kam es zum Zusammenstoß mit mehreren geparkten Autos, die durch die Wucht des Aufpralls ...

    mehr
