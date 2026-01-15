Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Binzen: Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 6354 verursacht erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 14.01.2026, gegen 06.40 Uhr, führte ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 6354 zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Berufsverkehr. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Kreisstraße 6354 von Rümmingen kommend und wollte nach links auf die Autobahn A 98 in Richtung Weil am Rhein abbiegen. Fälschlicherweise wechselte er schon im Bereich der Einmündung zur Kreisstraße 6340 auf die Linksabbiegespur in Richtung Parkplätze, bemerkte seinen Fehler und wechselte wieder auf die Geradeausspur. Dabei übersah er einen bereits rechts neben ihm fahrenden 53-jährigen Fahrer eines Kleintransporters. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Der Pkw des 35-Jährigen wurden nach links auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und kollidierte im weiteren Verlauf mit dem Pkw einer entgegenkommenden 58-jährigen Frau. Der 35-Jährige sowie der 58-Jährige wurden leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt.

