POL-FR: Lörrach: Geldbörse aus Massagepraxis entwendet
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 14.01.2026, gegen 11.45 Uhr, betrat ein unbekannter Mann den Eingangs- / Empfangsbereich einer Massagepraxis in der Brühlstraße. Aufgrund einer Behandlung war dieser Bereich zu diesem Zeitpunkt nicht besetzt. Der Unbekannte schaute sich wohl gezielt um, durchsuchte die Theke und entwendete eine dort abgelegte Geldbörse. Danach verließ der Unbekannte unbemerkt die Praxis.
