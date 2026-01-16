PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau - Einbruch in Drogeriefiliale - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Freitag brachen bislang unbekannte Täter in eine Drogeriefiliale in Kronau ein und erbeuteten mehrere Parfums. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhren die Einbrecher gegen 02:30 Uhr mit einem Pkw rückwärts gegen die Glaseingangstür des Drogeriemarkts und gelangten so in den Verkaufsraum. Im Anschluss entwendeten sie offenbar mehrere Parfums und flüchteten nach der Tat mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einbindung eines Polizeihubschraubers verliefen bislang ergebnislos. Die Schadenshöhe an der Eingangstür sowie die des Diebesguts ist Teil der aktuellen Ermittlungen.

Bei dem Tatfahrzeug soll es sich nach ersten Erkenntnissen um einen silbernen Kombi, mutmaßlich der Marke Ford handeln. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1:

   -Männlich
   -Schwarze Hose und Jacke
   -Rote Schuhe
   -Olivgrüne Mütze mit einer Stirnlampe
   -Orangene Handschuhe
   -Führte einen weißen Sack mit schwarzer Aufschrift bei sich

Tatverdächtiger 2:

   -Männlich
   -Helle Jeans
   -Schwarze Jacke
   -Graues T-Shirt unter der Jacke
   -Schwarze Schildmütze
   -Orangene Handschuhe
   -Fuhr das Tatfahrzeug

Das Polizeirevier Bad Schönborn hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter 07253 80260 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

