Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau- Schnaps gestohlen

Am Montag kam ein 38-Jähriger nach einem Einbruch in Bad Buchau mit dem Krankenwagen in die Klinik.

Ulm (ots)

Die Tat ereignete sich zwischen 20.30 Uhr und 23 Uhr bei einer Tankstelle in der Schussenrieder Straße. Ein 38-Jähriger ließ sich nach Ladenschluss unbemerkt in das Lager einschließen. Dann stahl er eine Flasche Schnaps und flüchtete. Gegen 22.30 Uhr kehrte der Einbrecher stark betrunken zurück in den Lagerraum, wo er vom Eigentümer angetroffen wurde. Da der betrunkene 38-Jährige nicht mehr ansprechbar war und an den Händen und im Gesicht frische Verletzungen aufwies, verständigte der Eigentümer den Rettungsdienst. Der brachte den Mann mit dem Krankenwagen in eine Klinik. Die Polizei Riedlingen ermittelt nun gegen den 38-Jährigen wegen des Einbruchdiebstahls. Wie sich der Mann die Verletzungen zugezogen hatte, muss noch ermittelt werden.

