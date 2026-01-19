Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Raser gefährdet Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein 25-Jähriger fuhr am Samstagnachmittag mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Landesstraße 559 und überholte und gefährdete wohl mehrere Fahrzeuge.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 25-Jährige mit seinem schwarzen BMW gegen 16:00 Uhr auf der L559. Hierbei überholte er mindestens ein Fahrzeug und beschleunigte sein Auto lautstark und setzte seine rasante Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Leopoldshafen fort. Ein zur selben Zeit entgegenkommender Streifenwagen wendete daraufhin, verfolgte den BMW und unterzog den Raser auf Höhe eines Kreisverkehrs einer Verkehrskontrolle.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen oder möglichen weiteren Gefährdeten. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 96718-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell