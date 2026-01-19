PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Einbrüche im Landkreis Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

In der Kolpingstraße in Ubstadt-Weiher drangen bislang unbekannte Täter am Freitag zwischen 09:30 Uhr und 19:10 Uhr wohl über eine mutmaßlich nicht verschlossene Terassentür in das Wohnhaus ein. Auf der Such nach Wertgegenständen durchwühlten sie offenbar mehrere Etagen.

In Kirrlach hebelten die bislang unbekannten Einbrecher am Samstag zwischen 17:20 Uhr und 18:30 Uhr die rückseitig gelegene Terrassentür gewaltsam auf. Im weiteren Verlauf durwühlten die Täter mehrere Zimmer des Wohnhauses im Strombergweg.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist in beiden Fällen Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen zu den Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Paul Baumgärtner, Pressestelle

