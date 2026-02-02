Goch (ots) - Am Samstagabend (31. Januar 2026) sind unbekannte Täter in eine Wohnung auf der Straße Hunsberg eingedrungen. Eine Nachbarin hörte gegen 21:40 Uhr im Hausflur laute Geräusche und männliche Stimmen und sah etwa zehn Minuten später, wie zwei Männer das Haus verließen. Was aus der Wohnung gestohlen wurde, war bei Anzeigenaufnahme nicht ersichtlich. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, wenden sich ...

