POL-KLE: Geldern - Versuchter Einbruch in Kita
Zeugen gesucht
Geldern-Veert (ots)
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (30. Januar 2026) haben unbekannte Täter offensichtlich versucht, auf verschiedenen Wegen in eine Kindertagesstätte an der Straße Am Rodenbusch einzudringen. Sie gelangten zwar nicht ins Gebäude, hinterließen aber Schäden an mehreren Türen und Fenstern. Zeugen, die in dem Zusammenhang etwas Verdächtiges gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250 (cs)
