Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mit gefälschter Fahrerlaubnis und nicht zugelassenem PKW in Sievern unterwegs ++++ PKW ohne Haftpflichtversicherung

Cuxhaven (ots)

Geestland/Sievern. Am 20.01.2026, gegen 22:15 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Geestland einen 26-jährigen Bremerhavener in einem PKW auf der Sieverner Straße. Hierbei wurde festgestellt, dass der PKW weder zugelassen noch versichert war. Außerdem händigte der 26-jährige einen Führerschein aus, der sich als Fälschung herausstellte. Entsprechende Strafverfahren, auch gegen den Halter des PKW, wurden eingeleitet, sowie die Weiterfahrt untersagt.

Geestland/Alfstedt. Ebenfalls am 20.01.2026, gegen 23:50 Uhr, wurde ein 23-jähriger Geestländer im Bereich Alfstedt mit seinem PKW kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass für den PKW kein Versicherungsschutz mehr bestand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

