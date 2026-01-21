Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mit gefälschter Fahrerlaubnis und nicht zugelassenem PKW in Sievern unterwegs ++++ PKW ohne Haftpflichtversicherung

Cuxhaven (ots)

Geestland/Sievern. Am 20.01.2026, gegen 22:15 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Geestland einen 26-jährigen Bremerhavener in einem PKW auf der Sieverner Straße. Hierbei wurde festgestellt, dass der PKW weder zugelassen noch versichert war. Außerdem händigte der 26-jährige einen Führerschein aus, der sich als Fälschung herausstellte. Entsprechende Strafverfahren, auch gegen den Halter des PKW, wurden eingeleitet, sowie die Weiterfahrt untersagt.

++++

Geestland/Alfstedt. Ebenfalls am 20.01.2026, gegen 23:50 Uhr, wurde ein 23-jähriger Geestländer im Bereich Alfstedt mit seinem PKW kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass für den PKW kein Versicherungsschutz mehr bestand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

