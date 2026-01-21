POL-CUX: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind in Langen
Cuxhaven (ots)
Geestland/Langen. Am gestrigen Dienstag (20.01.2026) kam es gegen 13:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und Kind in der Ziegeleistraße in Langen. Eine 31-jährige Frau aus Geestland beabsichtigte mit ihrem PKW von einer Grundstücksauffahrt in den Verkehr einzufahren und übersah dabei ein bevorrechtigtes 3-jähriges Kind auf einem Laufrad, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde das Kind glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte nach ärztlicher Versorgung bei den Erziehungsberechtigten verbleiben.
