PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind in Langen

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am gestrigen Dienstag (20.01.2026) kam es gegen 13:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und Kind in der Ziegeleistraße in Langen. Eine 31-jährige Frau aus Geestland beabsichtigte mit ihrem PKW von einer Grundstücksauffahrt in den Verkehr einzufahren und übersah dabei ein bevorrechtigtes 3-jähriges Kind auf einem Laufrad, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde das Kind glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte nach ärztlicher Versorgung bei den Erziehungsberechtigten verbleiben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren