Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsstraftaten in Ihlienworth, auf der BAB27 und in Geestland - Fahrzeugführer begehen diverse Delikte gleichzeitig

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Montag (19.01.2026) wurde gegen 11:40 Uhr wurde ein 52-jähriger Ihlienworther mit seinem PKW in Ihlienworth in der Straße Westerende kontrolliert. Er stand hierbei deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest zeigte einen Wert von über 2 Promille. Des Weiteren war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Bremerhaven/BAB27. Gegen 17:30 Uhr wurde eine 28-jähriger Cuxhavener kontrolliert, der zuvor die BAb27mit einem Pkw befahren hatte. Es stellte sich heraus, dass der Cuxhavener nicht im Besitz eines Führerscheins war und zudem unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde daher die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem verfügte der PKW ebenfalls nicht über eine gültige Haftpflichtversicherung. Die Kennzeichen wurden vor Ort entsiegelt.

Geestland. Gegen 19:40 Uhr wurde ein 22-jähriger Geestländer, der mit einem PKW auf der Drangstedter Straße zwischen Drangstedt und Bad Bederkesa unterwegs war, kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, der Pkw nicht zugelassen war und zudem auch noch fremde Kennzeichen an diesem angebracht waren, um eine ordentliche Zulassung vorzutäuschen. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und die Kennzeichen sowie Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell