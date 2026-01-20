Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen im gesamten Landkreis

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Im gesamten Landkreis Cuxhaven kam es gestern zu mehreren Verkehrsunfällen, bei denen die Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Die jeweiligen Unfallursachen waren dabei teils sehr unterschiedlich.

Cuxhaven. Gegen 06:25 Uhr kam es an der Kreuzung Abendrothstraße/Schulstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Hier kam es zu einem Zusammenstoß. Fahrzeugführer waren zwei Männer im Alter von 46 und 56 Jahren, beide aus Cuxhaven. Beide gaben an, dass jeweils für Sie die Ampel grün zeigte. Der 46-jährige Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Cuxhaven. Gegen 10:15 Uhr kam es in der Neuen Reihe in Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Ein 86-jähriger Cuxhavener wollte mit seinem PKW von einem Grundstück in den fließenden Verkehr einfahren und übersah dabei einen 25-jährigen Fahrradfahrer aus der Wurster Nordseeküste, welcher durch den Unfall leicht verletzt wurde.

Lamstedt. Gegen 13:20 Uhr befuhr eine 26-jährige Lamstedterin mit ihrem PKW die B495 in Richtung Lamstedt. Hierbei kam Sie mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Das elektronische Notrufsystem des PKW hatte die Rettungskräfte alarmiert. Entgegen erster Meldungen erlitt die Frau glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Möglicherweise war Sie durch die Sonneneinstrahlung geblendet worden.

Lamstedt. Kurze Zeit später, gegen 14:20 Uhr befuhr eine 20-jährige Lamstedterin mit ihrem PKW die B495 in Richtung Lamstedt. Eine hinter ihr fahrende, 28-jährige Lamstedterin bemerkete zu spät, dass die vor ihr fahrende Frau deutlich langsamer unterwegs war. Es kam zum Auffahrunfall zwischen beiden PKW. Die 28-jährige Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Cuxhaven. Gegen 19:30 Uhr kam es in der Brahmsstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Eine 66-jährige Cuxhavenerin rollte mit ihrem PKW aus Unachtsamkeit langsam gegen eine 42-jährige Cuxhavenerin, die an ihrem PKW stand. Die 42-jährige Frau wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Es entstand kein Sachschaden.

