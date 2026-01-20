Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Postfiliale in Beverstedt mit hohem Schaden - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Bevestedt. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15/16.01.2026) kam es zu einem Einbruch in die Postfiliale in der Poststraße in Beverstedt. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und entwendeten Tabakwaren, Vapes, Briefmarken und Bargeld. Der Gesamtschaden dürfte im niedrigen, fünfstelligen Eurobereich liegen.

Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

