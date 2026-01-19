Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in Hagen im Bremischen

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am Samstagmorgen (17.01.2026) kam es gegen 09:00 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in der Bramstedter Straße in Hagen. Ein 24-jähriger Mann hatte hier an seiner Wohnanschrift randaliert und unter anderem seinen 57-jährigen Vater bedroht und beleidigt. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte er auch die eingesetzten Polizeibeamten massiv und sprach fortwährend Drohungen aus. Da sich der junge Mann nicht beruhigte und stetig aggressiver wurde, wurde er von den eingesetzten Beamten zu Boden gebracht. Ihm wurden Handfesseln angelegt. Hiergegen wehrte er sich und versuchte mehrfach nach den Beamten zu treten. Ein 27-jähriger Polizeibeamter wurde leicht verletzt, war aber weiter dienstfähig.

Der Beschuldigte stand vor Ort unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss. Ihm sollte eine Blutprobe entnommen werden. Auch bei dieser Maßnahme sprach er massive Bedrohungen und Beleidigungen aus gegenüber den Beamten aus. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun diverse Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell