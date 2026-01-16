Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahndungserledigung nach vermisster Person aus Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/Lilienthal. Die vermisste Frau aus Osterholz, welche zuletzt in Geestland in einer Klinik untergebracht war, konnte im Raum Lilienthal wohlbehalten angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit gelöscht. Wir bitten darum, dass verbreitete Lichtbild und die veröffentlichten Personendaten nicht weiter zu verbreiten.

Vielen Dank für die Mithilfe!

