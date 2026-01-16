POL-CUX: Fahndungserledigung nach vermisster Person aus Geestland
Cuxhaven (ots)
Geestland/Lilienthal. Die vermisste Frau aus Osterholz, welche zuletzt in Geestland in einer Klinik untergebracht war, konnte im Raum Lilienthal wohlbehalten angetroffen werden.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit gelöscht. Wir bitten darum, dass verbreitete Lichtbild und die veröffentlichten Personendaten nicht weiter zu verbreiten.
Vielen Dank für die Mithilfe!
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell