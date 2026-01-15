POL-CUX: Sachbeschädigung an PKW mit hohem Sachschaden - Zeugenaufruf
Cuxhaven (ots)
Hemmoor. Am gestrigen Mittwoch (14.01.2026) kam in der Zeit von 12:30 Uhr bis 16:10 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw Audi A1 in weiß, welcher hinter dem Dienststellengebäude des Polizeikommissariats Hemmoor in der Zentrumstraße abgestellt war. Hierbei handelt es sich um einen frei zugänglichen Parkplatz. Der Pkw wies starke Eindellungen auf dem Dach und im Bereich der Motorhaube auf.
Die Schadenshöhe am PKW wird auf über 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Hemmoor (04771 6070) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell