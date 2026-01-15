PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand durch technischen Defekt in einer Firmenhalle in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Mittwochabend (14.01.2026) kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Brandausbruch an einer Firmenhalle in der Hymphry-Davy-Straße in Cuxhaven. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet hierbei ein Abfallcontainer in Brand. Hierdurch wurden Teile der Halle beschädigt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
