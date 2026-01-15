POL-CUX: Brand durch technischen Defekt in einer Firmenhalle in Cuxhaven
Cuxhaven (ots)
Cuxhaven. Am gestrigen Mittwochabend (14.01.2026) kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Brandausbruch an einer Firmenhalle in der Hymphry-Davy-Straße in Cuxhaven. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet hierbei ein Abfallcontainer in Brand. Hierdurch wurden Teile der Halle beschädigt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.
