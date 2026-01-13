Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl von 1,5 Tonnen Streusalz - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Zwischen Samstag, 10.01.2026, 16:00 Uhr und Sonntag, 11.01.2026, 12:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter mindestens 60 Säcke Streusalz (jeweils 25 kg) von einem Betriebsgelände in der Alten Industriestraße in Cuxhaven. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 900 Euro.

Wenn Zeugen Angaben zur Sache machen können, werden sie gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven unter der Nummer 04721 5730 zu melden.

