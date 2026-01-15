Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger in Bad Bederkesa

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. Am Mittwoch (14.01.2026) kam es gegen 17:30 Uhr in Bad Bederkesa in der Drangstedter Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fußgänger.

Ein 34-jähriger mMann aus Geestland beabsichtigte mit seinem Pkw, einem Ford von der Drangstedter Straße nach links in die Straße Altes Feld einzubiegen. Dabei übersah er den dort laufenden 18-jährigen Fußgänger aus Geestland, sodass es beim Abbiegevorgang zum Zusammenstoß kam. Der Fußgänger verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. Er wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand geringfügiger Sachschaden.

