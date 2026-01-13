Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Raub mittels Messer auf Tankstelle in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Montag kam es gegen 16:15 Uhr zu einem schweren Raub auf eine Tankstelle im Strichweg in Cuxhaven. Ein bislang unbekannter Täter forderte hierbei unter Vorhalt eines Messers Bargeld von der 29-jährigen Angestellten. Im Anschluss flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Er wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich

- Ca. 40 Jahre alt

- Ca 170-175cm groß

- 3-Tage Bart (leicht grau)

- Etwas korpulente Statur

- Mitteleuropäisches Erscheinungsbild

- Dunkle Jacke mit Kapuze

Während der Tat hat sich ein Kunde in der Tankstelle aufgehalten. Dieser und weitere Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell