POL-CUX: Abschlussmeldung zur Straßen- und Verkehrssituation nach dem Wintersturm "Elli" - Prognose und Warnhinweise für die nächsten Tage

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Der Wintersturm "Elli" stellte viele Einsatzkräfte am Freitag hart auf die Probe.

Schneeverwehungen von über einem Meter und mehr sowie dutzende gesperrte Straßen waren außergewöhnliche Herausforderungen. Teilweise betrug die Sichtweite nicht mal fünf Meter. Unpassierbar waren hierbei nicht nur Landesstraßen sondern auch stellenweise die BAB27. Trotz Dauereinsatz war es nicht mehr möglich diese Strecken entsprechend frei zu halten. Nachdem das Verkehrsaufkommen in der Nacht zu Samstag spürbar abnahm entspannte sich auch die Situation für die Einsatzkräfte.

Nichtsdestotrotz hatten sich im Verlauf des Freitags und auch noch am Samstag diverse Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen in den Schneeverwehungen festgefahren. Ohne die Hilfe der vielen Feuerwehren, der DLRG, des THW, der Räum- und Abschleppdienste und vor allem der vielen Landwirte und anderen Freiwilligen mit ihren Traktoren und schweren Fahrzeugen hätten die Menschen mit Sicherheit lange in ihren Fahrzeugen festgesteckt, was auch zu Gefahren für die Gesundheit hätte führen können. Diesen Helferinnen und Helfern gebührt daher ein großer Dank!

Im Verlauf des Samstags und am heutigen Sonntag kam es bisher nur noch vereinzelt zu leichteren Verkehrsunfällen aufgrund glatter Straßen. Personen wurden hierbei nach bisherigem Stand nicht verletzt.

Nachdem am heutigen Sonntag eisige Temperaturen bis minus 15 Grad Celsius das Wetter beherrschen kündigen sich für Anfang der Woche neue Probleme an. Ab Montagmorgen sollen die Temperaturen in den Plusbereich übergehen. Daher kann es hier zu Schnee- und später Regenfällen kommen. Aufgrund der eiskalten Straßen drohen überfrierende Nässe und damit extrem glatte Straßen! Der Landkreis Cuxhaven hat bereits angekündigt, dass im gesamten Landkreis und der Stadt Cuxhaven an allen Schulen am Montag (12.01.2026) der Unterricht ausfällt oder im Homeschooling stattfindet (Quelle: www.landkreis-cuxhaven.de)

Aufgrund der erwarteten, extremen Glätte appellieren wir daher genau wie am vergangenen Donnerstag und Freitag: Bitte vermeiden Sie unnötige Fahrten. Wenn Sie unterwegs sein müssen, beachten Sie die klassichen Sicherheitstipps

- Planen Sie definitiv mehr Zeit ein - Langsam fahren - Abstand halten - Keine zu starken Bremsmanöver - Keine hektischen Lenkbewegungen

Kommen Sie sicher und heile an ihr Ziel.

