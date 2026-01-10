POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 10.01.2026

Polizeiinspektion Cuxhaven

BAB 27/Loxstedt. Am gestrigen Freitag, 09.01.2026, befuhr ein 23-jähriger Bremerhavener, gegen 05:02 Uhr, die Baustelle zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Wulsdorf und -Süd. Aufgrund starken Windes löste sich eine Plane samt Gestänge eines Sattelzuges, welcher die Baustelle in Richtung Cuxhaven befuhr. Die Plane traf den PKW VW des 23-Jährigen und drang durch die Karosserie, sodass dieser schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Der unbekannte Fahrzeugführer des Sattelzuges ist flüchtig. Bei der Plane handelt es sich um eine grüne LKW-Plane ohne Aufschrift. Der Gesamtschaden beträgt etwa 20.000 EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Sattelzug oder Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter der Telefonnummer 04743 928 0 zu melden. Bild vorhanden.

