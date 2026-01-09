PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kinder und Jugendliche werfen Eisblöcke von einer Autobahnbrücke im Bereich Bremerhaven

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Donnerstag gegen 11:45 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer, dass mehrere Kinder Eisblöcke von einer Brücke auf die BAB27 werfen sollen. Hierbei wurden nach bisherigen Ermittlungen mehrere Fahrzeuge getroffen, Sachschäden sind noch nicht bekannt geworden. Drei Kinder/Jugendliche im Alter von 13-15 Jahren konnten im Nahbereich gestellt werden.

Sollten Verkehrsteilnemer durch die Handlung geschädigt worden sein, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

