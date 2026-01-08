Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Dorum - Zwei Tatverdächtige gestellt

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. In der Nacht zum heutigen Donnerstag (08.01.2026) kam es gegen 02:15 Uhr zu einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten an der Speckenstraße in Dorum.

Bei der Tatausführung wurden zwei Personen gestört, welche im Anschluss mit einem PKW in Richtung Mulsum flüchteten. Der PKW und die Personen konnten im Rahmen der Fahndung in Mulsum gestellt werden. Es handelte sich um zwei Männer, 21 Jahre alt aus Osterholz-Scharmbeck und 22 Jahre alt aus Bremen. Im Fahrzeug konnte entsprechendes Aufbruchwerkzeug festgestellt werden. Bei beiden Personen wurden das entsprechende Werkzeug und mitgeführte Smartphones sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Personen entlassen. Die weiteren Ermittlungen, auch zu möglichen Tatzusammenhängen zu anderen Aufbrüchen von Zigarettenautomaten, dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell