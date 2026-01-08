Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach Verkehrsunfall aufgrund eines medizinischen Notfalls auf der BAB27 im Bereich Uthlede - Fahrzeugführer verstorben

Cuxhaven (ots)

Uhtlede/BAB27. Wie berichtet kam es gestern gegen 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Anschlussstelle Uthlede der BAB27. Ein 65-jähriger LKW Fahrer erlitt hierbei einen medizinischen Notfall und verunfallte an der Schutzplanke.

Er musste vor Ort reanimiert werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Hier verstarb er jedoch in der Nacht zum heutigen Donnerstag.

