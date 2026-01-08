PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: LKW verunfallt auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel - Fahrzeugführerin leicht verletzt - Aktuell Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Cuxhaven (Foto im Anhang)

POL-CUX: LKW verunfallt auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel - Fahrzeugführerin leicht verletzt - Aktuell Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Cuxhaven (Foto im Anhang)
  • Bild-Infos
  • Download

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Am heutigen Donnerstagmorgen (08.01.2026) kam es gegen 04:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel in Richtung Cuxhaven.

Eine LKW-Fahrerin geriet hierbei mit ihrem Fahrzeug ins Schlingern und prallte im Anschluss gegen die Seitenschutzplanke. Durch den Unfall drehte sich die Zugmaschine und verkeilte sich am Auflieger. Die Frau erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Bergung ist die Strecke ab der Anschlussstelle Hagen in Richtung Cuxhaven aktuell voll gesperrt. Die Umleitung führt über die L135 und von dort zur Anschlussstelle Stotel.

Die genaue Dauer der Sperrung ist noch nicht absehbar, es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 13:38

    POL-CUX: Kellerräume aufgebrochen

    Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. In der Zeit vom 04.01.2026, 20:00 Uhr und 06.01.2026, 18:40 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Kellerräumen von drei Mehrparteienhäusern im Elfenweg und in der Delftstraße in Cuxhaven. Die Täter hebelten im Gemeinschaftskeller insgesamt 13 verschlossene Räume auf. Das genaue Diebesgut ist bislang unbekannt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven Benita Englich Telefon: 04721-573-204 E-Mail: ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 13:37

    POL-CUX: Diebstahl auf einer Baustelle in Schiffdorf

    Cuxhaven (ots) - Schiffdorf. In der Zeit vom 24.12.2025, 12:00 Uhr, bis zum 01.01.2026, 13:00 Uhr, kam es zum Diebstahl auf einer Baustelle in der Batteriestraße in Schiffdorf. Entwendet wurden insgesamt fünf großen Doppelstabmattenzaunelementen sowie den dazugehöriger Zaunpfosten und mehrere Buchen. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von ca. 2000 EUR. Wenn Zeugen Angaben zur Sache machen können, werden sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren