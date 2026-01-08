Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: LKW verunfallt auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel - Fahrzeugführerin leicht verletzt - Aktuell Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Cuxhaven (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Am heutigen Donnerstagmorgen (08.01.2026) kam es gegen 04:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel in Richtung Cuxhaven.

Eine LKW-Fahrerin geriet hierbei mit ihrem Fahrzeug ins Schlingern und prallte im Anschluss gegen die Seitenschutzplanke. Durch den Unfall drehte sich die Zugmaschine und verkeilte sich am Auflieger. Die Frau erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Bergung ist die Strecke ab der Anschlussstelle Hagen in Richtung Cuxhaven aktuell voll gesperrt. Die Umleitung führt über die L135 und von dort zur Anschlussstelle Stotel.

Die genaue Dauer der Sperrung ist noch nicht absehbar, es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell