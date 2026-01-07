POL-CUX: Kellerräume aufgebrochen
Cuxhaven (ots)
Cuxhaven. In der Zeit vom 04.01.2026, 20:00 Uhr und 06.01.2026, 18:40 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Kellerräumen von drei Mehrparteienhäusern im Elfenweg und in der Delftstraße in Cuxhaven. Die Täter hebelten im Gemeinschaftskeller insgesamt 13 verschlossene Räume auf. Das genaue Diebesgut ist bislang unbekannt.
