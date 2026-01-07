PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kellerräume aufgebrochen

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Zeit vom 04.01.2026, 20:00 Uhr und 06.01.2026, 18:40 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Kellerräumen von drei Mehrparteienhäusern im Elfenweg und in der Delftstraße in Cuxhaven. Die Täter hebelten im Gemeinschaftskeller insgesamt 13 verschlossene Räume auf. Das genaue Diebesgut ist bislang unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 13:37

    POL-CUX: Diebstahl auf einer Baustelle in Schiffdorf

    Cuxhaven (ots) - Schiffdorf. In der Zeit vom 24.12.2025, 12:00 Uhr, bis zum 01.01.2026, 13:00 Uhr, kam es zum Diebstahl auf einer Baustelle in der Batteriestraße in Schiffdorf. Entwendet wurden insgesamt fünf großen Doppelstabmattenzaunelementen sowie den dazugehöriger Zaunpfosten und mehrere Buchen. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von ca. 2000 EUR. Wenn Zeugen Angaben zur Sache machen können, werden sie ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 13:35

    POL-CUX: Glätteunfall mit zwei leicht verletzten Personen

    Cuxhaven (ots) - Loxstedt/Donnern - Am 06.01.2026, gegen 13:30 Uhr, kam es in der Sellstedter Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Die 73-jährige Fahrerin aus Schiffdorf befuhr die L143 aus Richtung Donnern kommend in Fahrtrichtung Sellstedt und kam auf der mit Schneematsch bedeckten Straße von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich der Pkw und kollidierte mit einem Grundstückszaun. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren