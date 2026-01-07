POL-CUX: Kellerräume aufgebrochen

Cuxhaven (ots) - Schiffdorf. In der Zeit vom 24.12.2025, 12:00 Uhr, bis zum 01.01.2026, 13:00 Uhr, kam es zum Diebstahl auf einer Baustelle in der Batteriestraße in Schiffdorf. Entwendet wurden insgesamt fünf großen Doppelstabmattenzaunelementen sowie den dazugehöriger Zaunpfosten und mehrere Buchen. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von ca. 2000 EUR. Wenn Zeugen Angaben zur Sache machen können, werden sie ...

