POL-CUX: Update zur Sperrung auf der BAB27 zwischen Nordholz und Neuenwalde - Ab ca. 14:30 Uhr Vollsperrung zur Bergung

Geestland/BAB27. Wie berichtet verunfallte am gestrigen Dienstagabend gegen 22:00 Uhr nach einem technischen Defekt ein mit einem Flügel für Windkraftanlagen beladener Schwerlasttransport zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Neuenwalde der BAB27.

Für den heutigen Nachmittag ist die aufwändige Bergung mittels Spezialequiptment geplant.

Für die Bergung wird die Fahrbahn in Richtung Bremen daher ab ca. 14:30 Uhr bis voraussichtlich 20:00 Uhr voll gesperrt werden. Die Umleitung führt ab der Anschlussstelle Nordholz über die L135 zur Anschlussstelle Neuenwalde.

Je nach Witterung können sich die Arbeiten auch weiter verzögern.

