Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Zigarettenautomaten in Loxstedt und in Hagen mittels Sprengsatz angegangen

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Hagen im Bremischen. Bereits am Samstag (03.01.2026) kam es kurz vor Mitternacht zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten mittels Sprengsatzes in der Straße Auf der Wurth in Hagen.

Entwendet wurden augenscheinlich Bargeld und Tabakwaren. Der Automat wurde durch die Tat erheblich beschädigt.

In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es gegen 01:00 Uhr zu einer versuchten Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße in Loxstedt. Der bislang unbekannte Täter wurde hierbei durch einen Zeugen gestört und flüchtete im Anschluss.

Die geschätzte Schadenshöhe an beiden Automaten liegt bei über 10.000 Euro. Weitere Zeugen zu beiden Taten werden gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

