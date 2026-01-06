PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Zigarettenautomaten in Loxstedt und in Hagen mittels Sprengsatz angegangen

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Hagen im Bremischen. Bereits am Samstag (03.01.2026) kam es kurz vor Mitternacht zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten mittels Sprengsatzes in der Straße Auf der Wurth in Hagen.

Entwendet wurden augenscheinlich Bargeld und Tabakwaren. Der Automat wurde durch die Tat erheblich beschädigt.

In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es gegen 01:00 Uhr zu einer versuchten Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße in Loxstedt. Der bislang unbekannte Täter wurde hierbei durch einen Zeugen gestört und flüchtete im Anschluss.

Die geschätzte Schadenshöhe an beiden Automaten liegt bei über 10.000 Euro. Weitere Zeugen zu beiden Taten werden gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 14:48

    POL-CUX: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Stubben

    Cuxhaven (ots) - Beverstedt/Stubben. Am gestrigen Montag (05.01.2026) kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Bahnhofstraße/Brunshausener Straße in Stubben. Ein 68-jähriger Loxstedter kollidierte hierbei mit seinem PKW beim Abbiegen mit dem PKW einer vorfahrtberechtigten, 57-jährigen Frau aus Hagen. Die Frau wurde durch den Unfall leicht ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 14:17

    POL-CUX: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und unter Kokaineinfluss

    Cuxhaven (ots) - Geestland/BAB27. Am 05.01.2026 gegen 18:30 Uhr stellte eine Streife des Hauptzollamtes Bremen einen verdächtigen Fahrzeugführer fest, der mit einem Pkw Volvo die BAB 27 in Richtung Cuxhaven befuhr. Bei der Kontrolle auf dem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Neuenwalde und Nordholz stellte sich heraus, dass der 47-jährige Fahrzeugführer, mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren