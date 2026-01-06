POL-CUX: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Stubben

Cuxhaven (ots) - Wurster Nordseeküste/Midlum. Am Samstagabend (03.01.2026) kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Brandausbruch an einem Einfamilienhaus an der Alten Bundesstraße (L135) zwischen Midlum und Nordholz. Die Anwohner (44 Jahre weiblich, 50 Jahre männlich, 70 Jahre weiblich) hatten den Brand eigenständig bemerkt und noch eigene Löschversuche unternommen, welche jedoch nicht gelangen. Sie wurden bei dem Brand ...

mehr