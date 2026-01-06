POL-CUX: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Stubben
Cuxhaven (ots)
Beverstedt/Stubben. Am gestrigen Montag (05.01.2026) kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Bahnhofstraße/Brunshausener Straße in Stubben. Ein 68-jähriger Loxstedter kollidierte hierbei mit seinem PKW beim Abbiegen mit dem PKW einer vorfahrtberechtigten, 57-jährigen Frau aus Hagen. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 6.000 Euro.
