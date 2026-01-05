Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand eines Dachstuhls eines Einfamilienhauses in Midlum

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Midlum. Am Samstagabend (03.01.2026) kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Brandausbruch an einem Einfamilienhaus an der Alten Bundesstraße (L135) zwischen Midlum und Nordholz.

Die Anwohner (44 Jahre weiblich, 50 Jahre männlich, 70 Jahre weiblich) hatten den Brand eigenständig bemerkt und noch eigene Löschversuche unternommen, welche jedoch nicht gelangen. Sie wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Die angrenzende Landesstraße war für die Dauer der Löscharbeiten bis ca. 23:45 Uhr voll gesperrt. Aufgrund der Witterung (Schneefall) herrschte nur ein geringes Verkehrsaufkommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell