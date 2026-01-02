Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Neuer Grabstein für Ida Leser: Gedenkveranstaltung auf jüdischem Friedhof in Hagen im Bremischen

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am 6. Januar 2026 um 10:00 Uhr wird auf dem jüdischen Friedhof in Hagen ein neuer Grabstein für Ida Leser niedergelegt. An der Gedenkveranstaltung nehmen der Gemeindebürgermeister der Gemeinde Hagen im Bremischen, die Polizeiinspektionsleitung Cuxhaven und Verden-Osterholz sowie Vertreter des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen teil.

Der ursprüngliche Grabstein, der vor 90 Jahren gesetzt wurde, ist heute nicht mehr lesbar. Die Finanzierung des neuen Grabsteins wurde durch Spenden ermöglicht, die im Rahmen eines Gedenkmarsches im April dieses Jahres gesammelt wurden. Eine engagierte Bürgerin imitierte die Sammlung gezielt für das Erinnerungsprojekt.

Die 1935 verstorbene Ida Leser war Handarbeitslehrerin und in der Gemeinde Hagen sehr beliebt. Mit dem neuen Grabstein wird ihr Andenken dauerhaft bewahrt.

Die Veranstaltung wurde auf Initiative von "Polizeischutz für die Demokratie" ins Leben gerufen. "Erinnerungskultur lebt vom aktiven Handeln. Wenn wir Namen und Geschichten sichtbar machen, stärken wir unsere demokratischen Werte", sagt Britta Schumann, Demokratiepatin der Polizeiinspektion Cuxhaven.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell