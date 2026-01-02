Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Glätteunfalle auf der BAB27 sorgen für hohe Sachschäden - Verkehrshinweise für die kommenden Tage

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven/BAB27. Am gestrigen Neujahrstag und am heutigen Freitagmorgen kam es auf mehreren Abschnitten der BAB27 aufgrund von Straßenglätte zu rund einem Dutzend Verkehrsunfällen.

In fast allen Fällen führten individuelle Fahrfehler wie nicht angepasste Geschwindigkeit, hektische Lenkmanöver oder zu geringe Sicherheitsabstände im Anschluss zu den Unfällen.

Bei einem Unfall wurde ein 27-jähriger Cuxhavener im Bereichen zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Altenwalde leicht verletzt. In allen anderen Fällen blieb es bislang glücklicherweise bei Sachschäden. Diese belaufen sich jedoch geschätzt auf über 100.000 Euro.

Auch für die kommenden Tage ist sehr wechselhaftes Winterwetter vorhergesagt. Dies führt regelmäßig zu einer Vielzahl an Verkehrsunfällen - und fast immer sind Fahrfehler die Ursache. Eine aufmerksame Fahrweise hilft sehr oft gefährliche Situationen zu vermeiden:

- Fuß vom Gas, Geschwindigkeit runter: In bestimmten Fällen kann es notwendig sein sehr viel langsamer als die erlaubte Geschwindigkeit zu fahren. - Genügend Sicherheitsabstand: Sollte immer selbstverständlich sein, beim aktuellen Wetter aber umso mehr. - Keine hektischen Lenk- oder Ausweichbewegungen: Auf winterglatter Fahrbahn führt dies oft zum Kontrollverlust über das Fahrzeug. - Nicht auf die Assistenzsysteme des Fahrzeugs verlassen: Diese können auch nur bis zu einem gewissen Punkt helfen und die Regeln der Physik nicht überwinden, zum Beispiel was Haftung oder Kurvenlenkverhalten angeht.

