PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Glätteunfalle auf der BAB27 sorgen für hohe Sachschäden - Verkehrshinweise für die kommenden Tage

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven/BAB27. Am gestrigen Neujahrstag und am heutigen Freitagmorgen kam es auf mehreren Abschnitten der BAB27 aufgrund von Straßenglätte zu rund einem Dutzend Verkehrsunfällen.

In fast allen Fällen führten individuelle Fahrfehler wie nicht angepasste Geschwindigkeit, hektische Lenkmanöver oder zu geringe Sicherheitsabstände im Anschluss zu den Unfällen.

Bei einem Unfall wurde ein 27-jähriger Cuxhavener im Bereichen zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Altenwalde leicht verletzt. In allen anderen Fällen blieb es bislang glücklicherweise bei Sachschäden. Diese belaufen sich jedoch geschätzt auf über 100.000 Euro.

Auch für die kommenden Tage ist sehr wechselhaftes Winterwetter vorhergesagt. Dies führt regelmäßig zu einer Vielzahl an Verkehrsunfällen - und fast immer sind Fahrfehler die Ursache. Eine aufmerksame Fahrweise hilft sehr oft gefährliche Situationen zu vermeiden:

   - Fuß vom Gas, Geschwindigkeit runter: In bestimmten Fällen kann 
     es notwendig sein sehr viel langsamer als die erlaubte 
     Geschwindigkeit zu fahren.
   - Genügend Sicherheitsabstand: Sollte immer selbstverständlich 
     sein, beim aktuellen Wetter aber umso mehr.
   - Keine hektischen Lenk- oder Ausweichbewegungen: Auf 
     winterglatter Fahrbahn führt dies oft zum Kontrollverlust über 
     das Fahrzeug.
   - Nicht auf die Assistenzsysteme des Fahrzeugs verlassen: Diese 
     können auch nur bis zu einem gewissen Punkt helfen und die 
     Regeln der Physik nicht überwinden, zum Beispiel was Haftung 
     oder Kurvenlenkverhalten angeht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 17:32

    POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 01.01.2026

    Cuxhaven (ots) - Bereich PK Geestland Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Geestland/Köhlen. Am frühen Silvesterabend (31.12.2025), gegen 17:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Kreisstraße 39 zwischen Heinschenwalde und Köhlen. Dabei wollte ein 23-jähriger Geestländer, der zuvor in Richtung Heinschenwalde mit seinem Pkw ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 11:08

    POL-CUX: Positives Fazit der Polizeiinspektion Cuxhaven zur Silvesternacht

    Cuxhaven (ots) - Landkreis Cuxhaven. Im gesamten Cuxland haben in der vergangenen Nacht traditioniell wieder viele Menschen den Start in das neue Jahr gefeiert. Im Vorfeld hatten die Polizeiinspektion Cuxhaven, die Stadt Cuxhaven sowie der Landkreis Cuxhaven an alle Bürgerinnen und Bürger appelliert vor allem mit Feuerwerkskörpern verantwortungsbewusst und ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 11:39

    POL-CUX: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Senior in Loxstedt-Donnern

    Cuxhaven (ots) - Loxstedt/Donnern. Am gestrigen Montag (29.12.2025) kam es gegen 11:30 Uhr auf der Bexhöveder Straße in Donnern zu einem Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Anwohnter wollte mit seinem PKW rückwärts von seinem Grundstück auf die Landesstraße 143 einfahren. Hierbei beschleunigte er stark und kollidierte mit seiner eigenen Grundstücksmauer. Durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren