Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Senior in Loxstedt-Donnern

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Donnern. Am gestrigen Montag (29.12.2025) kam es gegen 11:30 Uhr auf der Bexhöveder Straße in Donnern zu einem Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Anwohnter wollte mit seinem PKW rückwärts von seinem Grundstück auf die Landesstraße 143 einfahren. Hierbei beschleunigte er stark und kollidierte mit seiner eigenen Grundstücksmauer. Durch den Unfall wurde der Senior leicht verletzt. Es enstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
