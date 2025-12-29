PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Snackautomat in Bramel mittels Sprengsatz stark beschädigt - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/Bramel. Am 1. Weihnachtsfeiertag (25.12.2025) kam es gegen 22:05 Uhr zu einem Diebstahl an einem Snackautomaten im Bereich Lange Straße in Bramel. Die unbekannten Täter nutzen hierbei einen noch unbekannten Sprengsatz. Der Snackautomat wurde hierbei erheblich beschädigt. Aus dem Automaten wurden E-Zigaretten und Vapes entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter mit einem PKW, vermutlich ein weißer Hyundai, vom Tatort. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

