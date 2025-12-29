Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verkehrsunfälle mit hohen Sachschäden und einer leicht verletzten Person

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Midlum. Am Sonntag (28.12.2025) ereignete sich gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße Südermarren (L129). Eine 53-Jährige aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste war aus Dorum kommend in Richtung Midlum unterwegs, als Sie mit ihrem VW Touran alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Dieser kam in einem wasserführenden Graben zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Touran musste abgeschleppt werden. An diesem entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Zum Unfallzeitpunkt war es neblig, mit einer Sichtweite von unter 100 Metern. Ob dieses ursächlich für den Unfall war, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

++++

Cuxhaven. Gegen 00:30 Uhr am heutigen Montag (29.12.2025) kam es im Feldweg in Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Cuxhavener kam hierbei auf winterglatter Fahrbahn mit seinem PKW Peugeot von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen geparkten PKW Seat. Durch den Unfall wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Es entstanden jedoch hohe Sachschäden in geschätzter Höhe von ca. 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell