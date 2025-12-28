PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

BAB27/Bremerhaven - Fahren ohne Versicherung

Am 27.12.2025, gegen 08:00 Uhr, kontrollierten Beamtinnen des PK Geestland einen 58-jährigen Fahrzeugführer aus der Gemeinde Loxstedt in seinem PKW auf der BAB 27 im Bereich Bremerhaven. Hierbei stellten diese fest, dass die Versicherung bereits seit mehr als fünf Monaten erloschen ist. Die Kennzeichen wurden entsiegelt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen den 58-Jährigen eingeleitet.

+++++

BAB27/Bremerhaven - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ebenfalls am 27.12.2025, gegen 17:40 Uhr, kontrollierten Beamtinnen des PK Geestland einen 36-Jährigen aus Delmenhorst in einem PKW auf der BAB 27, auch im Bereich Bremerhaven. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
i.A. Nicole Spielmann
Telefon: 04721/573-0
Werner-Kammann-Straße 8
27472 Cuxhaven
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

