POL-CUX: Polizeibericht für den Bereich Cuxhaven

Stadt Cuxhaven/ Beethovenallee Ecke Elfenweg - Alkoholisierter Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw

An Heiligabend, den 24.12.2025, gegen 23:30 Uhr, kollidierte ein 63-jähriger Fahrradfahrer aus Cuxhaven beim Befahren der Beethovenallee in Fahrtrichtung Mozartstraße mit einem verkehrsbedingt haltenden Pkw einer 26-jährigen Cuxhavenerin. Die junge Frau befuhr mit ihrem Pkw den Elfenweg und beabsichtigte nach links in die Beethovenallee einzubiegen. Verkehrsbedingt musste diese jedoch ihr Fahrzeug an der Kreuzung stoppen. Der Fahrradfahrer übersah den wartenden Pkw und kollidierte mit dem linken Fahrzeugheck. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Der entstandene Schaden am Pkw wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrradfahrer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurden nach der Entnahme einer Blutprobe gegen den Fahrradfahrer eingeleitet.

LK Cuxhaven/ Samtgemeinde Land Hadeln/ Otterndorf/ B73, dortiger Kreisverkehr - Alkoholbeeinflusster Autofahrer übersieht Kreisverkehr und überschlägt sich

Glück im Unglück hatte ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Cuxhaven am Mittwoch, den 24.12.2025, gegen 21:55 Uhr, als er die B73 in Fahrtrichtung Stade befuhr und einen dort befindlichen Kreisverkehr übersah. Durch die Kollision mit einem Bordstein und dem Wall des Kreisverkehres wurde der Hyundai in eine derartige Schräglage gebracht, dass dieser sich in der Folge überschlug. Der Fahrzeugführer wurde hierbei leicht verletzt und erlitt diverse Schnittverletzungen. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug wurde bei der Kollision erheblich beschädigt, wies einen wirtschaftlichen Totalschaden auf und wurde durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen.

Noch während der Unfallaufnahme konnte bei dem alleinbeteiligten Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille.

Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sowie der Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

