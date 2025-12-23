PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Preisverleihung zum Malwettbewerb der Polizeiinspektion Cuxhaven zur Weihnachtszeit

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Auch in diesem Jahr hatte die Polizeiinspektion Cuxhaven wieder ihren alljährlichen Malwettbewerb zur Weihnachtszeit veranstaltet. Kinder waren aufgerufen uns mit ihren kreativen Ideen zu überraschen.

Am heutigen Tag fand die Preisverleihung im neuen Polizeigebäude in Cuxhaven statt.

Der 1. Platz ging an Josephine aus Cuxhaven Der 2. Platz ging an Friederike aus Cuxhaven Der 3. Platz ging an Linda aus Bülkau

Neben einem Geschenk gab es auch eine kleine Führung durch das neue Polizeigebäude und ein Platznehmen in einem Streifenwagen mit Blaulicht.

Vielen Dank für eure tollen Bilder und herzlichen Glückwunsch.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

