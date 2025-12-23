PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche in Kellerräume in Mehrparteienhaus in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Zeit von Sonntag (21.12.2025) - 12:00 Uhr bis Montag (22.12.2025) - 08:00 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus in der Straße In der Wolskermarsch zu mehreren Einbrüchen in Kellerräume eines Mehrparteienhauses. Insgesamt wurden hierbei durch einen bislang unbekannten Täter 10 Kellerräume angegangen, bei fünf Aufbrüchen blieb es bei einem Versuch. Ob etwas entwendet wurde kann noch nicht gesagt werden.

Sollten Zeugen verdädchtige Personen wahrgenommen haben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

