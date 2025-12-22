Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Fahrzeugführer in Hemmoor und Basbeck unter Alkoholeinfluss unterwegs

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am vergangenen Wochenende durften zwei Fahrzeugführer ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen.

Am Freitag (19.12.2025) gegen 21:00 Uhr erhielt die Polizei in Hemmoor einen Hinweis auf einen Fahrzeugführer eines Pkw, der die Haupstraße in Hemmoor in Schlangenlinien befuhr. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der 51-jährige Fahrer aus Hemmoor erheblich unter der Wirkung von Alkohol zu stehen schien. Einen Atemalkoholtest konnte der Fahrer trotz mehrerer Versuche nicht erfolgreich abschließen. Daraufhin wurde gegen den Hemmoorer eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein einbehalten.

Am Sonntag gegen 12:00 Uhr hielten Beamte der Polizei in Hemmoor auf der Basbecker Straße in Bornberg den 31-jährigen Fahrer eines Pkw an. Diese wies Alkoholgeruch in der Atemluft auf. Ihm wurde ein Vortest angeboten, der einen Wert von über 0,5 Promille aufwies. Gegen den Mann aus Stade wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

