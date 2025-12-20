Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzen Person

Cuxhaven (ots)

Geestland / OT Langen

Am Freitag, dem 19.12.2025, ereignete sich gegen 19:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Leher Landstraße. Ein 36-Jähriger aus Bremerhaven fuhr aus einer Grundstücksauffahrt auf die Leher Landstraße. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem auf dem Gehweg fahrenden E-Scooter. Dessen Fahrerin, eine 15-Jährige aus der Stadt Geestland, kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000,- Euro. Da beide Beteiligte zwischenzeitlich den Unfallort verlassen hatten, wurden Verfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

