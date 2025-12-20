PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzen Person

Cuxhaven (ots)

Geestland / OT Langen

Am Freitag, dem 19.12.2025, ereignete sich gegen 19:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Leher Landstraße. Ein 36-Jähriger aus Bremerhaven fuhr aus einer Grundstücksauffahrt auf die Leher Landstraße. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem auf dem Gehweg fahrenden E-Scooter. Dessen Fahrerin, eine 15-Jährige aus der Stadt Geestland, kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000,- Euro. Da beide Beteiligte zwischenzeitlich den Unfallort verlassen hatten, wurden Verfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven,
i.A. Anders-Mercier, PHK

Telefon: 04721/573-0
Werner-Kammann-Straße 8
27472 Cuxhaven
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 13:21

    POL-CUX: Bedrohung und Beleidigungen auf einem Spielplatz in Bad Bederkesa - Zeugenaufruf

    Cuxhaven (ots) - Geestland/Bad Bederkesa. Am gestrigen Donnerstag (18.12.2025) gegen 16:30 Uhr hielten sich drei Kinder im Alter von 13 Jahren auf dem Spielplatz in der Amtsstraße in Bad Bederkesa gegenüber der Burg auf. Hier wurden die Kinder zunächst von einer ca. 30 Jahre alten blonden Frau, die sich in Begleitung eines 2-3jährigen Kindes auf dem Spielplatz ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 12:18

    POL-CUX: Verkehrsdelikte im Landkreis und auf der BAB27

    Cuxhaven (ots) - Landkreis Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstag (18.12.2025) und in der Nacht zum heutigen Freitag wurden erneut mehrere Verkehrsteilnehmende kontrolliert, die ihre Fahrt im Anschluss nicht fortsetzen durften. Gegen 13:25 Uhr wurde ein 62-jähriger Mann aus Ihlienworth mit seinem Leichtkraftrad im Bereich des Wetternweges in Ihlienworth kontrolliert. Er stand hierbei unter dem Einfluss alkoholischer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
