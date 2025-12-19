Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsdelikte im Landkreis und auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstag (18.12.2025) und in der Nacht zum heutigen Freitag wurden erneut mehrere Verkehrsteilnehmende kontrolliert, die ihre Fahrt im Anschluss nicht fortsetzen durften.

Gegen 13:25 Uhr wurde ein 62-jähriger Mann aus Ihlienworth mit seinem Leichtkraftrad im Bereich des Wetternweges in Ihlienworth kontrolliert. Er stand hierbei unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille.

Gegen 15:20 Uhr wurde ein 34-jähriger Mann aus Hamburg mit seinem E-Scooter in der Straße Am Bahnhof in Cuxhaven kontrolliert. Er stand hierbei unter dem Einfluss mehrerer Betäubungsmittel. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen 21:45 Uhr wurde ein 33-jähriger Mann aus Beverstedt mit seinem PKW im Bereich der Logestraße in Beverstedt kontrolliert. Er stand hierbei unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen 00:45 Uhr am heutigen Freitag wurde ein 35-jähriger Mann mit seinem PKW kontrolliert. Er war hierbei im Besitz einer vorläufigen, ausländischen Fahrerlaubnis, welche in Deutschland keine Gültigkeit hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell