Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Einfamilienhaus in Heerstedt ++++ Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Langen.

Cuxhaven (ots)

Beverstedt/Heerstedt. Am gestrigen Mittwoch (17.12.2025) kam es in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wesermünder Straße in Heerstedt. Die unbekannten Täter gelangten gewaltsam über ein Fenster ins Haus und entwedeten Schmuck. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

++++

Geestland/Langen. In der Zeit von 19:30 Uhr bis ca. 20:20 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Debstedter Straße in Langen einzubrechen. Es blieb beim Versuch. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell