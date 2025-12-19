Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in der Meyerstraße - Vermeintlicher Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Mittwochabend (17.12.2025) kam es gegen 22:00 Uhr in der Meyerstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Transporters war hierbei mit drei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen kollidiert und hatte erheblichen Sachschaden von fast 20.000 Euro verursacht.

Vor Ort konnte ein 34-jähriger Cuxhavener angetroffen werden, welcher erheblich alkoholisiert war. Er gab jedoch an, dass seine Frau gefahren sei und nicht er selbst. Hierbei zeigten sich jedoch diverse Widersprüche, sodass gegen den Mann als Unfallverursacher ermittelt wird. Aufgrund der Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Wir bitten Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

