Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall durch verlorene Warntafel auf der BAB27 ++++ Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am Donnerstag (18.12.2025) ereignete sich kurz vor 18:00 Uhr ein Unfall auf der Autobahn 27, in Fahrtrichtung Walsrode, kurz nach der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde. Hierbei verlor ein bislang unbekannter Sattelzug eine Warntafel samt Rundumleuchte, welcher ein 55-Jähriger Bremer mit seinem Sattelzug nicht mehr ausweichen konnte, sodass er diese überfuhr. Hierdurch wurde die Ölwanne am Sattelzug beschädigt, sodass dieser nicht mehr fahrbereit war und die Fahrbahn aufwändig gereinigt werden musste. Der Sattelzug, welcher die Warntafel verloren hatte, setzte seine Fahrt fort. Der entstandene Sachschaden am Sattelzug, dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen. Zeugen, die Hinweise auf diesen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Geestland unter Telefon 04743 9280 zu melden.

++++

Wurster Nordseeküste. Am Donnerstag(18.12.2025) gegen 17:45 Uhr kam es auf der Landesstraße 135 zwischen Altenwalde und Nordholz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Ein 18-jähriger Cuxhavener wollte mit seinem Fahrrad die L135 überqueren und übersah dabei aus unbekannten Gründen einen herannahenden Pkw eines 55-jährigen Otterndorfers. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der junge Mann auf dem Fahrrad wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

