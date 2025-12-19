Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Bedrohung und Beleidigungen auf einem Spielplatz in Bad Bederkesa - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. Am gestrigen Donnerstag (18.12.2025) gegen 16:30 Uhr hielten sich drei Kinder im Alter von 13 Jahren auf dem Spielplatz in der Amtsstraße in Bad Bederkesa gegenüber der Burg auf. Hier wurden die Kinder zunächst von einer ca. 30 Jahre alten blonden Frau, die sich in Begleitung eines 2-3jährigen Kindes auf dem Spielplatz aufhielt, bedroht und beleidigt. Wenig später erschien ein Mann mit Vollbart und ca. 180 cm groß vor Ort und beleidigte die Kinder ebenfalls. Zudem drohte der Mann den Kindern und auch deren Eltern körperliche Gewalt an.

Die beiden Personen sollen sich anschließend mit einem dunklen Pkw BMW oder Audi mit CUX-Kennzeichen entfernt haben. Der Spielplatz sei zum Vorfallszeitpunkt stärker frequentiert gewesen. Zeugen werden daher gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland unter der Telefonnummer 04743 9280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell